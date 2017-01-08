После смерти начальника УТ МВД СЗФО его функции замкнул на себя заместитель Курсанов

Один из трех заместителей покойного начальника УТ МВД СЗФО полковник Дмитрий Курсанов лично аккумулировал руководящие функции и взял на себя полномочия по визированию наиболее важных документов.

Напомним, около часу ночи 8 января скончался 58-летний начальник транспортной полиции Северо-Запада полковник Сергей Кострыкин. Через три часа его заместитель полковник Дмитрий Курсанов, который встречал Новый год с незакрытым листком нетрудоспособности, но, получается, вышел с больничного на праздниках, сообщил подчиненным об экстренном совещании, назначенном на раннее утро. По уточненной информации, обсуждались не только кадровые вопросы, но и ритуальные.

После совещания Курсанов разослал в подразделения телеграмму с требованием не только оповестить личный состав о смерти Кострыкина, но и направлять издаваемые в подразделениях документы на его, Курсанова, имя.

"Мероприятия, требующие согласования с начальником управления, направлять на мое имя", – указано также в телеграмме.

На должность замначальника Управления на транспорте МВД по Северо-Западу Дмитрий Курсанов назначен в августе 2014 года. В этой же должности он остался и весной 2016-го, когда происходила смена руководства УТ. Вместо Вадима Каширина, возглавившего "Пассажирский порт Санкт-Петербург", 30 апреля был назначен не его заместитель или "варяг", а начальник линейного отдела "Пулково" Кострыкин.