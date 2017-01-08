Петербургский «Российский аукционный дом» стал электронной площадкой госзаказа

Петербургский «Российский аукционный дом» оказался в перечне электронных площадок, предназначенных для проведения аукционов в сфере госзаказа. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что, в соответствии с предложением Минэкономразвития, торги будут осуществляться на площадках, попавших в перечень еще от декабря 2015 года. РАД – единственная в нем петербургская организация. Кроме «Российского аукционного дома» в списке оказались ООО «РТС-тендер», АО «Единая электронная торговая площадка», АО «Электронные торговые системы», ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» и ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан».