Среди десятков отменённых рейсов из Шереметьево есть рейсы в Петербург

В Шереметьево отменены 33 вылета, запланированные на 8 января. Об этом сообщает онлайн-табло московского аэропорта. В числе отмененных оказались рейсы в Петербург компании «Аэрофлот» – в 12.15 и 15.50, а также несколько вылетов в Казань и Нижний Новгород. Более 60 рейсов задержаны.

Получить оперативный комментарий у администрации «Шереметьево» и «Аэрофлота» не удалось. Ранее сообщалось, что в московских аэропортах отменяются и задерживаются рейсы из-за установившихся в столице аномальных морозов. Ночь на Рождество оказалась для Москвы самой холодной за 120 лет – температура опустилась почти до 30 градусов мороза.