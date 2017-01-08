Полковнику Кострыкину никто не звонит

Ушедшего из жизни начальника всего транспортного МВД по СЗФО Кострыкина жизни учила улица. Родившись в бараке Великих Лук, Сергей прослужил Петербургу 36 лет. С характером сложным. А некоторым коллегам, похоже, не до похорон.

Так уж вышло, что автор статьи знает сегодня скончавшегося начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковника Кострыкина тридцать лет. А подзатыльник я получил от него на Невском проспекте еще в 1987 году. Хотя был старшим лейтенантом, а он старшиной. С тех пор мы часто разговаривали. Последние годы я много слышал о Сергее, мол, уж очень у него трудный характер. И легко им отвечал: «Надо просто его хорошо знать. Ведь родился он в жестоких бараках Великих Лук».

Начиная с трех-четырех часов ночи все лица, принимающие государственные решения в Петербурге, Ленобласти, на территории Северо-Запада России, да и отчасти и в столице, – созванивались. Новость одна – в час ночи, 8 января 2017 года скоропостижно умер полковник Кострыкин. Автора статьи тоже разбудили. Спросонья я сел на кровать, закурил, и набрал его номер телефона. Кострыкин отвечал даже ночью. Но трубка только гудела.

Первое, что я вспомнил, – тот теплый день, на Невском проспекте 1987-го года, когда я ворвался в центр Ленинграда, будучи мускулистым и наглым старшим лейтенантом уголовного розыска. Уровень опыта был таков, что я уже рассчитал, как ловко и скоро изменю оперативную обстановку в огромной подпольной субкультуре города трех революций. И вот в этот смешной исторический момент кто-то аккуратно схватил меня под локоток, а когда я рьяно дернулся, то отвесил мне подзатыльник. То случилось возле ресторана «Нева», где сегодня, напротив «Гостиного двора», находится магазин «Буквоед».

Сергей родился в мае 1958 года в Великих Луках. Давайте чуть скажем о том, что мало кто знает: издревле в Великих Луках была так называемая «крытка», то есть тюрьма, куда свозились воры. И на городских улицах царствовали черные традиции. Жили тогда бедно. Все. И Сергей – в бараке. Кострыкин помнил и любил то время. За воспитание. Порой разговариваем о чем-нибудь, о ком-нибудь, а он возьми и заверни мысль с метафорой: «Мне в детстве вор сказал, что как бы в мире все было хорошо, если бы все хотя бы на день заняли кресла согласно своим способностям. А вот в книге про мудрые мысли я его цитаты не нашел».

Вот и в тот день, на Невском, старшина Кострыкин мне разжевал: «Жень, ты зеленый еще, ты не ерепенься, ты меня послушай. А то или тебя подрежут, или делов наделаешь». И на Невском его слушали и я послушал.

Он пришел постовым в 1980 году, а в 1985-ом был командиром второго взвода Куйбышевского РУВД. Его сержанты накрывали Невский от Гостинки до Дворцовой. Кстати, в 1986 году рядовым пришел туда и нынешний начальник ГУ МВД, генерал Сергей Умнов. Правда, он служил в первом взводе и отвечал за пространство от Гостинки до Московского вокзала.

Кострыкин никогда не сходился с людьми быстро. Ему обязательно надо было проверить человека в чем-то для него настоящем. Так он относился и к жуликам. Он из тех, у кого неправильное для нынешних руководителей лицо. Оно будто испытанно топором. Эта уличная закваска была и внутри. Конечно же, он научился вести себя грамотно и согласно всем ведомственным этикетам. Но если вельможа первым выходил за границы уважения, Кострыкин нападал как в темном переулке. Год назад, когда он еще был начальником полиции в Пулково, я лицезрел замечательный разговор. Звонит ему одно очень статусное бизнес-лицо (да черт с его именем) и сообщает, что оно опаздывает на самолет, поэтому надо перед шлагбаумом все машины разогнать силами полицейских.

– А вы не перепутали ничего? – начинает Кострыкин, понимая сам, что теряет самообладание. «Я сейчас (здесь было понятное всем ругательство) сам подбегу к шлагбауму и лично (вновь аналогичное слово) еще и проконтролирую».

А матушке его в прошлом году исполнилось 80 лет. Неправильно это, когда родители хоронят детей.

В Управлении на транспорте МВД по СЗФО, руководить которым Сергей Кострыкин стал после Указа Владимира Путина от 30 апреля 2016-го года, настроение, извините, не траурное. Руководящему составу некогда.

«Фонтанка» уже написала, как в три часа ночи, то есть через пару часов после смерти полковника, его заместитель Дмитрий Курсанов собрал экстренное совещание. Повторим: это очень не типично для силовиков в мирное то время. «Фонтанка» берет на себя смелость сказать, что не процедуры похорон они там обсуждали.

Если прямо говорить, то чистки начались сразу после назначения Кострыкина. Я бы никогда не позволил себе без его разрешения публично рассказывать это, а теперь что уж. В первые майские дни, Сергей Кострыкин мне с едкой, деревенской иронией пересказал, как он проверил оперативную деятельность некоторых сотрудников.

– Проанализировал прослушивания телефонных переговоров. Вижу, слушаем много, только все это мало имеет отношения к тем делам, чем надо заниматься. Подсчитал, понял, вызвал, предъявил, попросил уйти из органов и если уж так чешется – подслушивать соседей, – объяснял он свои решения.

Потом помню зло рассказывал, как на вольеры для собак потратили 15 миллионов рублей. «Интересно, они собакам телевизоры поставили что-ли?», – риторически спрашивал он сам себя.

В результате его заместитель, полковник Дмитрий Курсанов постоянно болел. Заместителем по опер работе начальника полиции стал Иван Шулекин, кто вовремя расстался со своей прежней системой координат в отделе «Запад» ГУСБ МВД (вспомним о недавнем аресте полковника Тимченко и очередной стомиллионной взятке понятых оперативника Федосова. Фактически Шулекин и исполнял обязанности начальника полиции. У них там не очень рабочая атмосфера. Так, например, и второй заместитель начальника Управления, полковник Бойко не в ладах с заместителем, Курсановым.

«Фонтанка» обзвонила тех, кто готов был с нами разговаривать искренне.

– Все напрягаются. Никто ничего не понимает, – говорили нам одни. «Сейчас начнется битва за влияние над вокзалами», – говорили другие. И только очень немногие вспомнили об информационном поводе – смерти. И сказали, что Кострыкин это все мог сдерживать.

Потому что был закален Великими Луками, Невским проспектом, где как зайдешь за угол, так по морде. Потому что все знали, что характер у него трудный.

Евгений Вышенков, Фонтанка.ру