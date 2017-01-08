Полковнику Кострыкину никто не звонит

Еще
12:43 08.01.2017
Пришлите свою новость!
12:40
Среди десятков отменённых рейсов из Шереметьево есть рейсы в Петербург
12:36
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
12:28
На Свердловской набережной столкнулись пять машин
12:19
Место срабатывания аварийного буя с пропавшего судна «Монни» обследуют гидролокаторами
12:10
У заправки на Пулковском шоссе горит грузовик
12:01
В Верховной Раде перепутали Россию с Евросоюзом
11:43
СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для ликвидации Ким Чен Ына
11:30
Дома в центре Петербурга дважды попали в ДТП
11:20
К поиску пропавшего в Коммунаре 6-летнего мальчика приступили водолазы
11:12
Вор в чёрном трико унёс коньяк и конфеты со склада на Ланском
11:02
На Зайцева порезали коменданта общежития с гражданской женой
10:57
На Ветеранов нарушитель въехал в автомобиль полицейских
10:42
Петербуржец задержан за убийство бабушки на Олеко Дундича
10:34
Младенец найден мёртвым в квартире в Невском районе
10:26
Грабитель с молотком напал на супружескую пару в Пушкине
10:18
Полиция Турции назвала фамилию террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле
10:07
Замглавы Управления на транспорте МВД по СЗФО Курсанов ночью собрал экстренное совещание
10:02
В нападении на главу «Рустави 2» признался сын экс-кандидата в президенты Грузии
09:47
Умер начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергей Кострыкин
02:05
Юбилей и годовщину смерти Дэвида Боуи отметят киносеансом
01:33
Пропавшего 6-летнего ребенка в Коммунаре ищут четыреста человек
07/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 8 января
07/01
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика в Коммунаре
07/01
Лукашенко заявил, что не позволит унижать белорусский народ
07/01
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по «церковному делу»
07/01
«Ленэнерго» восстановило электроснабжение Мурино
07/01
СКА начал 2017 год с разгрома рижского «Динамо»
07/01
МВД Саудовской Аравии заявило о ликвидации двух террористов в Эр-Рияде
07/01
Экс-президент Португалии скончался на 93-м году жизни
07/01
Четыре человека пострадали в столкновении маршрутки и трамвая у «Озерков»
07/01
Трамп пообещал американцам, что Россия будет уважать США больше, чем сейчас
07/01
На развязке у Лаппеенранты столкнулись фура и три автомобиля
07/01
В Германии заподозрили российских хакеров в кибертатаке на ОБСЕ
07/01
У станции метро «Озерки» трамвай протаранил автобус
07/01
В Коммунаре вышел на прогулку с собакой и пропал 6-летний ребёнок
07/01
В Турции арестовали уроженцев Чечни за попытку примкнуть к ИГ
07/01
В Литве из-за нацистского приветствия в эфире закрыли «Угадай мелодию»
07/01
К петербуржцу на балкон прилетел пообедать сокол
07/01
Из-за слива жидкости в канализацию затопило Московское шоссе
07/01
Стрелок из Иматры дал показания
07/01
Panamera попала в «дорогое» ДТП на Александровской Фермы
07/01
Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы
07/01
Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных
07/01
Мурино обесточил автобус, повредивший опору ЛЭП
07/01
СМИ: Жители Земли через пять лет могут увидеть рождение новой звезды
07/01
«Северный поток» загружен на 10 процентов выше проектной мощности
07/01
Престарелая петербурженка пошла на почту и осталась без денег
07/01
В Мурино пять тысяч человек остались без света и воды
07/01
Пожилая петербурженка «проверила» счётчики за 49 тысяч
07/01
В Сертолово водитель горящего грузовика умер от сердечного приступа
07/01
По факту гибели трех человек при пожаре в московской гостинице возбудили дело
07/01
Стали известны подробности аварии с «Ламборгини» на ЗСД
07/01
Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам для субъектов России
07/01
В офисе Iraq Airlines в Баку убили сотрудника
07/01
На дорогах Финляндии гололед
07/01
Рыболовецкое судно, пропавшее возле Усть-Луги, пока найти не удалось
07/01
На ЗСД суперкар приехал в самосвал
07/01
В Петербурге потеплеет до минус пяти
07/01
В честь Рождества зажгли Ростральные колонны
07/01
Аэропорт Симферополя задерживает рейсы из-за тумана
07/01
Легковушка, съезжая с Литейного моста, упала на тротуар
07/01
Фонтан во Всеволожске спровоцировала полыхающая баня
07/01
Рождественская ночь в столице стала самой холодной за последние 120 лет
07/01
В Ефимовском 36-градусный мороз перекрыл воду в трубах
07/01
WikiLeaks раскритиковала доклад разведки США о кибератаках
07/01
В больнице на Вавиловых скончался мужчина с обморожением
07/01
Вылет из Пулково в Белгород задержан более чем на сутки
07/01
В рождественскую ночь на станции «Невский проспект» нашли пассажира без сознания
07/01
Четверо в масках совершили налёт на продуктовый магазин в Петербурге
07/01
Один человек погиб в пожаре в Ломоносове
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
08.01.2017 12:25
0 Комментариев

Полковнику Кострыкину никто не звонит

Ушедшего из жизни начальника всего транспортного МВД по СЗФО Кострыкина жизни учила улица. Родившись в бараке Великих Лук, Сергей прослужил Петербургу 36 лет. С характером сложным. А некоторым коллегам, похоже, не до похорон.
Полковнику Кострыкину никто не звонит
сзфоут.мвд.рф

Так уж вышло, что автор статьи знает сегодня скончавшегося начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковника Кострыкина тридцать лет. А подзатыльник я получил от него на Невском проспекте еще в 1987 году. Хотя был старшим лейтенантом, а он старшиной. С тех пор мы часто разговаривали. Последние годы я много слышал о Сергее, мол, уж очень у него трудный характер. И легко им отвечал: «Надо просто его хорошо знать. Ведь родился он в жестоких бараках Великих Лук».

Начиная с трех-четырех часов ночи все лица, принимающие государственные решения в Петербурге, Ленобласти, на территории Северо-Запада России, да и отчасти и в столице, – созванивались. Новость одна – в час ночи, 8 января 2017 года скоропостижно умер полковник Кострыкин. Автора статьи тоже разбудили. Спросонья я сел на кровать, закурил, и набрал его номер телефона. Кострыкин отвечал даже ночью. Но трубка только гудела.

Первое, что я вспомнил, – тот теплый день, на Невском проспекте 1987-го года, когда я ворвался в центр Ленинграда, будучи мускулистым и наглым старшим лейтенантом уголовного розыска. Уровень опыта был таков, что я уже рассчитал, как ловко и скоро изменю оперативную обстановку в огромной подпольной субкультуре города трех революций. И вот в этот смешной исторический момент кто-то аккуратно схватил меня под локоток, а когда я рьяно дернулся, то отвесил мне подзатыльник. То случилось возле ресторана «Нева», где сегодня, напротив «Гостиного двора», находится магазин «Буквоед».

Сергей родился в мае 1958 года в Великих Луках. Давайте чуть скажем о том, что мало кто знает: издревле в Великих Луках была так называемая «крытка», то есть тюрьма, куда свозились воры. И на городских улицах царствовали черные традиции. Жили тогда бедно. Все. И Сергей – в бараке. Кострыкин помнил и любил то время. За воспитание. Порой разговариваем о чем-нибудь, о ком-нибудь, а он возьми и заверни мысль с метафорой: «Мне в детстве вор сказал, что как бы в мире все было хорошо, если бы все хотя бы на день заняли кресла согласно своим способностям. А вот в книге про мудрые мысли я его цитаты не нашел».

Вот и в тот день, на Невском, старшина Кострыкин мне разжевал: «Жень, ты зеленый еще, ты не ерепенься, ты меня послушай. А то или тебя подрежут, или делов наделаешь». И на Невском его слушали и я послушал.

Он пришел постовым в 1980 году, а в 1985-ом был командиром второго взвода Куйбышевского РУВД. Его сержанты накрывали Невский от Гостинки до Дворцовой. Кстати, в 1986 году рядовым пришел туда и нынешний начальник ГУ МВД, генерал Сергей Умнов. Правда, он служил в первом взводе и отвечал за пространство от Гостинки до Московского вокзала.

Кострыкин никогда не сходился с людьми быстро. Ему обязательно надо было проверить человека в чем-то для него настоящем. Так он относился и к жуликам. Он из тех, у кого неправильное для нынешних руководителей лицо. Оно будто испытанно топором. Эта уличная закваска была и внутри. Конечно же, он научился вести себя грамотно и согласно всем ведомственным этикетам. Но если вельможа первым выходил за границы уважения, Кострыкин нападал как в темном переулке. Год назад, когда он еще был начальником полиции в Пулково, я лицезрел замечательный разговор. Звонит ему одно очень статусное бизнес-лицо (да черт с его именем) и сообщает, что оно опаздывает на самолет, поэтому надо перед шлагбаумом все машины разогнать силами полицейских.

– А вы не перепутали ничего? – начинает Кострыкин, понимая сам, что теряет самообладание. «Я сейчас (здесь было понятное всем ругательство) сам подбегу к шлагбауму и лично (вновь аналогичное слово) еще и проконтролирую».

А матушке его в прошлом году исполнилось 80 лет. Неправильно это, когда родители хоронят детей.

В Управлении на транспорте МВД по СЗФО, руководить которым Сергей Кострыкин стал после Указа Владимира Путина от 30 апреля 2016-го года, настроение, извините, не траурное. Руководящему составу некогда.

«Фонтанка» уже написала, как в три часа ночи, то есть через пару часов после смерти полковника, его заместитель Дмитрий Курсанов собрал экстренное совещание. Повторим: это очень не типично для силовиков в мирное то время. «Фонтанка» берет на себя смелость сказать, что не процедуры похорон они там обсуждали.

Если прямо говорить, то чистки начались сразу после назначения Кострыкина. Я бы никогда не позволил себе без его разрешения публично рассказывать это, а теперь что уж. В первые майские дни, Сергей Кострыкин мне с едкой, деревенской иронией пересказал, как он проверил оперативную деятельность некоторых сотрудников.

– Проанализировал прослушивания телефонных переговоров. Вижу, слушаем много, только все это мало имеет отношения к тем делам, чем надо заниматься. Подсчитал, понял, вызвал, предъявил, попросил уйти из органов и если уж так чешется – подслушивать соседей, – объяснял он свои решения.

Потом помню зло рассказывал, как на вольеры для собак потратили 15 миллионов рублей. «Интересно, они собакам телевизоры поставили что-ли?», – риторически спрашивал он сам себя.

В результате его заместитель, полковник Дмитрий Курсанов постоянно болел. Заместителем по опер работе начальника полиции стал Иван Шулекин, кто вовремя расстался со своей прежней системой координат в отделе «Запад» ГУСБ МВД (вспомним о недавнем аресте полковника Тимченко и очередной стомиллионной взятке понятых оперативника Федосова. Фактически Шулекин и исполнял обязанности начальника полиции. У них там не очень рабочая атмосфера. Так, например, и второй заместитель начальника Управления, полковник Бойко не в ладах с заместителем, Курсановым.

«Фонтанка» обзвонила тех, кто готов был с нами разговаривать искренне.

– Все напрягаются. Никто ничего не понимает, – говорили нам одни. «Сейчас начнется битва за влияние над вокзалами», – говорили другие. И только очень немногие вспомнили об информационном поводе – смерти. И сказали, что Кострыкин это все мог сдерживать.

Потому что был закален Великими Луками, Невским проспектом, где как зайдешь за угол, так по морде. Потому что все знали, что характер у него трудный.

Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Среди десятков отменённых рейсов из Шереметьево есть рейсы в Петербург
У заправки на Пулковском шоссе горит грузовик
Дома в центре Петербурга дважды попали в ДТП
Вор в чёрном трико унёс коньяк и конфеты со склада на Ланском
На Зайцева порезали коменданта общежития с гражданской женой
На Ветеранов нарушитель въехал в автомобиль полицейских
Петербуржец задержан за убийство бабушки на Олеко Дундича
Младенец найден мёртвым в квартире в Невском районе
Грабитель с молотком напал на супружескую пару в Пушкине
В нападении на главу «Рустави 2» признался сын экс-кандидата в президенты Грузии
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

Петербург встретил Рождество

На ЗСД суперкар приехал в самосвал

скриншот видео с сайта youtube.com

Наезд трактора на женщину на парковке «Лондон Молл» попал на камеру

читатель

Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

скриншот с сайта instagram.com

В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.