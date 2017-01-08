В Верховной Раде перепутали Россию с Евросоюзом

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя в Facebook последствия антироссийских санкций, перепутала Евросоюз и Россию. На это обратила внимание украинская газета «Вести».

В своей записи Геращенко указала, что санкции стоили Москве 17,5 миллиарда долларов, и дала ссылку на статью «Экономической правды», в которой сказано: «В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро».

По данным «Вестей», когда пользователи соцсети указали Геращенко на ошибку, она удалила свой пост. Тем не менее 6 января издание успело сделать скриншот.