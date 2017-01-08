СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для ликвидации Ким Чен Ына

Спецназ США и ВС Южной Кореи создадут специальный отряд, который будет проводить операцию по убийству северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала войны на Корейском полуострове. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что отряд, в который войдут от 1 тыс. до 2 тыс. человек, будет создан по американскому образцу, однако адаптирован к особым условиям полуострова.

Американские военные, входящие в отряд, будут подчиняться южнокорейскому командованию.