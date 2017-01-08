Вор в чёрном трико унёс коньяк и конфеты со склада на Ланском

Полиция Приморского района Петербурга ищет наглого вора в черном трико, который вырвал дверь на склад «Дикси» и спокойно унес оттуда товар, отдав предпочтение коньяку и конфетам.

Как стало известно «Фонтанке», 7 января в полицию Приморского района обратилась сотрудница сети «Дикси». Она сообщила, что 6 января за 15 минут с 17.30 до 17.45 неизвестный проник на склад сети, расположенный на Ланском шоссе. Оттуда вор унес четыре коробки конфет, две упаковки пива и ящик коньяка. При этом, как видно с записей видеокамер, злоумышленник в черном трико проник на склад, просто рванув на себя ручку двери. Потом он спокойно перенес коробки в ожидавшую его машину и скрылся.

Сумма ущерба устанавливается.