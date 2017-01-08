На Зайцева порезали коменданта общежития с гражданской женой

Полиция Кировского района Петербурга ищет гражданина Белоруссии, подозреваемого в нападении на коменданта общежития на улице Зайцева и его гражданскую жену. Еще один вероятный злоумышленник задержан.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о нападении на жильцов одной из комнат общежития на улице Зайцева в полицию Кировского района поступило 8 января около 2 ночи от очевидцев. Они сообщали, что в помещение вошли двое с ножами, оттуда потом слышались крики. В указанной комнате полицейские нашли двух раненых — 32-летнего коменданта общежития, гражданина Узбекистана, и его 30-летнюю гражданскую жену.

Оба с многочисленными ножевыми ранениями в область груди и конечностей были госпитализированы.

По «горячим следам» сотрудниками полиции района был задержан подозреваемый — 32-летний уроженец города Сланцы Ленобласти, неработающий, ранее судимый за разбои и избиения. Помимо него силовики ищут второго возможного нападавшего — гражданина Белоруссии.