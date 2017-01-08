На Ветеранов нарушитель въехал в автомобиль полицейских

На проспекте Ветеранов нарушитель въехал в автомобиль сотрудников полиции в попытке скрыться. Инцидент, по факту которого в настоящий момент проводится проверка, произошел ранним утром 7 января.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка, в 05.40 утра сотрудники полиции патрулировали территорию и заметили «Фольксваген Поло», который нарушил ПДД на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькавого. Попытки остановить нарушителя ни к чему не привели, и полицейские бросились в погоню.

У дома 141 по проспекту Ветеранов полицейские включили световые и звуковые сигналы на служебном «Патриоте» и выехали на встречку, чтобы заблокировать водителя, однако тот решился на ДТП. Столкновение со служебной машиной нарушителя остановило, после чего его задержали и доставили в отдел, где еще и обнаружили почти 2 грамма синтетического наркотика.

«В отношении задержанного составлены административные протоколы по статье 12.26 часть 1 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции), статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), статье 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ, а также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных и наркотических средств)», – рассказали в главке.

В ДТП никто не пострадал, а автомобиль полицейских получил незначительные повреждения. Проводится проверка.