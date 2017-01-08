Петербуржец задержан за убийство бабушки на Олеко Дундича

Тело избитой пенсионерки нашли на лоджии квартиры во Фрунзенском районе. По подозрению в убийстве задержан ее внук.

Как стало известно «Фонтанке», тело 78-летней женщины с ушибами лица нашли прикрытым одеялом на лоджии квартиры дома на улице Олеко Дундича 7 января около 14 часов. В ходе установления обстоятельств гибели пенсионерки сотрудники полиции Фрунзенского района задержали 35-летнего внука погибшей. По предварительной информации, 6 января он, будучи в гостях, задушил бабушку в пылу ссоры, перенес тело на лоджию и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.