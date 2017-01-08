Младенец найден мёртвым в квартире в Невском районе

Полиция Невского района устанавливает обстоятельства смерти грудного ребенка в квартире в Невском районе.

Как стало известно «Фонтанке», информация о гибели новорожденного в квартире дома по Шлиссельбургскому проспекту поступила в полицию Невского района 7 января около 9 утра.

Тело ребенка нашел его 28-летний отец, которого 24-летняя мать попросила за ним присмотреть.

На теле ребенка не нашли следов насильственной смерти, его направили в морг для установления причины смерти.