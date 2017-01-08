Грабитель с молотком напал на супружескую пару в Пушкине

Мужчина и женщина подверглись нападению мужчины с молотком в Пушкине. После нанесения ударов он просто сбежал, не забрав ничего.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел у дома 15 на Ахматовской улице в Пушкине 7 января около полудня. По предварительной информации, неизвестный, предположительно уроженец Средней Азии, напал сзади на семейную пару — 54-летнюю сотрудницу «Почты России» и 70-летнего работника ТД «Царскосельский». Злодей нанес им в область головы 5 – 7 ударов, после чего убежал в сторону вокзала.

Напомним, что 5 января в Пушкине еще двое подверглись нападению грабителя с молотком: 53-летний автомобилист отбился от его притязаний, а вот 60-летняя медсестра Дома ветеранов лишилась сумки с небольшой суммой и документами.