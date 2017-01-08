Полиция Турции назвала фамилию террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле

Полиция Турции пришла к выводу, что теракт в ночном клубе Reina в центре Стамбула совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также под кличкой Абу Мухаммед Хорасан, сообщает в субботу газета Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).



Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника, но его имя не назвали.



Сообщается, что террорист в ходе нападения сменил шесть магазинов к автомату и выпустил около 180 пуль. По словам очевидцев, он стрелял в головы людей, упавших после начала нападения на пол. Стрельба продолжалась около семь минут. После теракта он прошел на кухню, оставался там 13 минут, после чего поменял одежду и скрылся на фоне продолжающейся паники. Затем он сел в такси и вышел из него в соседнем районе Куручешме, заявив водителю, что у него нет денег.