Еще
12:44 08.01.2017
Пришлите свою новость!
12:40
Среди десятков отменённых рейсов из Шереметьево есть рейсы в Петербург
12:36
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
12:28
На Свердловской набережной столкнулись пять машин
12:19
Место срабатывания аварийного буя с пропавшего судна «Монни» обследуют гидролокаторами
12:10
У заправки на Пулковском шоссе горит грузовик
12:01
В Верховной Раде перепутали Россию с Евросоюзом
11:43
СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для ликвидации Ким Чен Ына
11:30
Дома в центре Петербурга дважды попали в ДТП
11:20
К поиску пропавшего в Коммунаре 6-летнего мальчика приступили водолазы
11:12
Вор в чёрном трико унёс коньяк и конфеты со склада на Ланском
11:02
На Зайцева порезали коменданта общежития с гражданской женой
10:57
На Ветеранов нарушитель въехал в автомобиль полицейских
10:42
Петербуржец задержан за убийство бабушки на Олеко Дундича
10:34
Младенец найден мёртвым в квартире в Невском районе
10:26
Грабитель с молотком напал на супружескую пару в Пушкине
10:18
Полиция Турции назвала фамилию террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле
10:07
Замглавы Управления на транспорте МВД по СЗФО Курсанов ночью собрал экстренное совещание
10:02
В нападении на главу «Рустави 2» признался сын экс-кандидата в президенты Грузии
09:47
Умер начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергей Кострыкин
02:05
Юбилей и годовщину смерти Дэвида Боуи отметят киносеансом
01:33
Пропавшего 6-летнего ребенка в Коммунаре ищут четыреста человек
07/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 8 января
07/01
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика в Коммунаре
07/01
Лукашенко заявил, что не позволит унижать белорусский народ
07/01
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по «церковному делу»
07/01
«Ленэнерго» восстановило электроснабжение Мурино
07/01
СКА начал 2017 год с разгрома рижского «Динамо»
07/01
МВД Саудовской Аравии заявило о ликвидации двух террористов в Эр-Рияде
07/01
Экс-президент Португалии скончался на 93-м году жизни
07/01
Четыре человека пострадали в столкновении маршрутки и трамвая у «Озерков»
07/01
Трамп пообещал американцам, что Россия будет уважать США больше, чем сейчас
07/01
На развязке у Лаппеенранты столкнулись фура и три автомобиля
07/01
В Германии заподозрили российских хакеров в кибертатаке на ОБСЕ
07/01
У станции метро «Озерки» трамвай протаранил автобус
07/01
В Коммунаре вышел на прогулку с собакой и пропал 6-летний ребёнок
07/01
В Турции арестовали уроженцев Чечни за попытку примкнуть к ИГ
07/01
В Литве из-за нацистского приветствия в эфире закрыли «Угадай мелодию»
07/01
К петербуржцу на балкон прилетел пообедать сокол
07/01
Из-за слива жидкости в канализацию затопило Московское шоссе
07/01
Стрелок из Иматры дал показания
07/01
Panamera попала в «дорогое» ДТП на Александровской Фермы
07/01
Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы
07/01
Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных
07/01
Мурино обесточил автобус, повредивший опору ЛЭП
07/01
СМИ: Жители Земли через пять лет могут увидеть рождение новой звезды
07/01
«Северный поток» загружен на 10 процентов выше проектной мощности
07/01
Престарелая петербурженка пошла на почту и осталась без денег
07/01
В Мурино пять тысяч человек остались без света и воды
07/01
Пожилая петербурженка «проверила» счётчики за 49 тысяч
07/01
В Сертолово водитель горящего грузовика умер от сердечного приступа
07/01
По факту гибели трех человек при пожаре в московской гостинице возбудили дело
07/01
Стали известны подробности аварии с «Ламборгини» на ЗСД
07/01
Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам для субъектов России
07/01
В офисе Iraq Airlines в Баку убили сотрудника
07/01
На дорогах Финляндии гололед
07/01
Рыболовецкое судно, пропавшее возле Усть-Луги, пока найти не удалось
07/01
На ЗСД суперкар приехал в самосвал
07/01
В Петербурге потеплеет до минус пяти
07/01
В честь Рождества зажгли Ростральные колонны
07/01
Аэропорт Симферополя задерживает рейсы из-за тумана
07/01
Легковушка, съезжая с Литейного моста, упала на тротуар
07/01
Фонтан во Всеволожске спровоцировала полыхающая баня
07/01
Рождественская ночь в столице стала самой холодной за последние 120 лет
07/01
В Ефимовском 36-градусный мороз перекрыл воду в трубах
07/01
WikiLeaks раскритиковала доклад разведки США о кибератаках
07/01
В больнице на Вавиловых скончался мужчина с обморожением
07/01
Вылет из Пулково в Белгород задержан более чем на сутки
07/01
В рождественскую ночь на станции «Невский проспект» нашли пассажира без сознания
07/01
Четверо в масках совершили налёт на продуктовый магазин в Петербурге
07/01
Один человек погиб в пожаре в Ломоносове
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
08.01.2017 10:07
29 Комментариев

Замглавы Управления на транспорте МВД по СЗФО Курсанов ночью собрал экстренное совещание

По информации «Фонтанки», сегодня, 8 января 2017 года, около трех часов ночи, заместитель начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковник полиции Дмитрий Курсанов собрал срочное совещание в главном здании ведомства на Ярославской улице, 4. Безусловно, данное решение было вызвано ночным известием о скоропостижной смерти начальника управления, полковника Кострыкина, о котором уже сообщила «Фонтанка». Другое дело, что столь быстрый сбор руководящего звена в мирное время нехарактерен для практики силовых ведомств.

Согласитесь, если около часа ночи умирает начальник управления, то информация о трагедии достигла руководителей около двух часов ночи, а в три уже было назначено совещание. То есть топ-офицеры должны были быть разбужены и успеть на него.

Как «Фонтанке» подсказали наши собеседники в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, заместитель начальника управления, полковник Курсанов долгое время находился на больничном. Да и мало для кого было секретом, что буквально после назначения Кострыкина на должность главы управления у них, мягко говоря, не сложились отношения. По мнению одного из старших офицеров Управления на транспорте, столь срочное совещание вызвано не принятием каких-то объективных решений в системе координат управления, а обсуждением субъективно кадровых вопросов.

А если говорить совсем уж прямо, то, начиная с ночи 8 января 2017 года, ключевые сотрудники управления разделены на кострыкинских и курсановских.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Умер начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергей Кострыкин
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (29)
agish
8 января 2017 г. 12:26
nearbirdx:
И набрать из др. регионов и из новых после института
Из каких именно регионов будем набирать других? И из каких институтов? Кстати, где селить будем, и за чей счет?
Веселый фотограф
8 января 2017 г. 12:24
nearbirdx:
набрать из др. регионов и из новых после института
вы сделали мой день)
agish
8 января 2017 г. 12:22
Веселый фотограф: ))
Веселый фотограф
8 января 2017 г. 12:21
agish: ну, извинитя, тут как в известном анекдоте — иду и смотрю.... а приглаяделась ...
agish
8 января 2017 г. 12:19
Веселый фотограф:
это ж не поленился барабан изнутри позвонить и сообщить
Фи, как грубо..(( Инициативный истошник))
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
06.01.2017 12:52

Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту

ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03

Только в январе ипотека под 11,5%

Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32

«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно

Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Замглавы Управления на транспорте МВД по СЗФО Курсанов ночью собрал экстренное совещание
К петербуржцу на балкон прилетел пообедать сокол
В Петербурге потеплеет до минус пяти
В честь Рождества зажгли Ростральные колонны
Петербург встретил Рождество
МЧС: В ночь перед Рождеством в Петербурге до минус 20
Полтавченко и Макаров посетили частный дом престарелых под Петербургом
Три тысячи полицейских Петербурга и Ленобласти выйдут на улицу в Рождество
Задержанному за блокировку ЗСД грозит 15 суток
Дежурные поликлиники и травмпункты 6 января
Александр Петросян: С крыш ушла романтика
Вендетта для ЗСД - за сына
Что случилось с архитектурой в 2016-м?
Как петербуржцы собираются на новый стадион
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
Как Смольный стадион по частям сдавал
Как из Кудрово скотовозки пытались выгнать
Михалков замахнулся на "Родину"
Как горожане распределили бюджетные средства
«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

Петербург встретил Рождество

На ЗСД суперкар приехал в самосвал

скриншот видео с сайта youtube.com

Наезд трактора на женщину на парковке «Лондон Молл» попал на камеру

читатель

Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

скриншот с сайта instagram.com

В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Новости компаний
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
ЖК «Образцовый квартал 2»
09.12.2016 17:01
Закончены строительно-монтажные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.