Замглавы Управления на транспорте МВД по СЗФО Курсанов ночью собрал экстренное совещание

По информации «Фонтанки», сегодня, 8 января 2017 года, около трех часов ночи, заместитель начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковник полиции Дмитрий Курсанов собрал срочное совещание в главном здании ведомства на Ярославской улице, 4. Безусловно, данное решение было вызвано ночным известием о скоропостижной смерти начальника управления, полковника Кострыкина, о котором уже сообщила «Фонтанка». Другое дело, что столь быстрый сбор руководящего звена в мирное время нехарактерен для практики силовых ведомств.

Согласитесь, если около часа ночи умирает начальник управления, то информация о трагедии достигла руководителей около двух часов ночи, а в три уже было назначено совещание. То есть топ-офицеры должны были быть разбужены и успеть на него.

Как «Фонтанке» подсказали наши собеседники в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, заместитель начальника управления, полковник Курсанов долгое время находился на больничном. Да и мало для кого было секретом, что буквально после назначения Кострыкина на должность главы управления у них, мягко говоря, не сложились отношения. По мнению одного из старших офицеров Управления на транспорте, столь срочное совещание вызвано не принятием каких-то объективных решений в системе координат управления, а обсуждением субъективно кадровых вопросов.

А если говорить совсем уж прямо, то, начиная с ночи 8 января 2017 года, ключевые сотрудники управления разделены на кострыкинских и курсановских.