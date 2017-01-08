В нападении на главу «Рустави 2» признался сын экс-кандидата в президенты Грузии

Рати Гачечиладзе, сын бывшего кандидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе, заявил, что участвовал в нападении на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«То, что произошло в ресторане — это моя реакция на физическое и моральное оскорбление, которое я и моя семья испытывала в течение последних нескольких лет от Гварамиа и не только от него», — написал он.

Гачечиладзе добавил, что кроме него в инциденте никто не участвовал.