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08.01.2017 09:47

Умер начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергей Кострыкин

По информации «Фонтанки», сегодня, 8 января 2017 года, около часа ночи, на 58-м году жизни скоропостижно скончался начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковник полиции Сергей Кострыкин. По предварительным данным, смерть наступила от разрыва тромба в легком. Скорее всего, Сергей Кострыкин умер у себя на даче в Кировском районе Ленинградской области.

Сергей Кострыкин был назначен на должность начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО указом Владимира Путина 30 апреля 2016 года. До этого он 36 лет прослужил в милиции и полиции Ленинграда и Петербурга. Начинал работать постовым Куйбышевского РУВД Ленинграда.

О том, как отреагировало руководство СЗФО на событие, читайте в ближайшее время.


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