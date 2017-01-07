СКА начал 2017 год с разгрома рижского «Динамо»

Хоккеисты петербургского СКА одержали первую победу в 2017 году и вышли в плей-офф КХЛ. Встреча прошла 7 января в Риге, где армейцы обыграли местный клуб «Динамо» со счётом 6:1.

В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов (27 минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). У «Динамо» ворота СКА смог поразить Николай Елисеев (55).

Следующий матч СКА проведет также на выезде. 9 января в столице пройдет встреча с ЦСКА.

На данный момент клуб набрал 107 очков в 46 матчах и обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.