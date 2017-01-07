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07.01.2017 20:41
1 Комментариев

СКА начал 2017 год с разгрома рижского «Динамо»

Хоккеисты петербургского СКА одержали первую победу в 2017 году и вышли в плей-офф КХЛ. Встреча прошла 7 января в Риге, где армейцы обыграли местный клуб «Динамо» со счётом 6:1.

В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов (27 минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). У «Динамо» ворота СКА смог поразить Николай Елисеев (55).

Следующий матч СКА проведет также на выезде. 9 января в столице пройдет встреча с ЦСКА.

На данный момент клуб набрал 107 очков в 46 матчах и обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.


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комментарии пользователей (1)
lbyfvj
7 января 2017 г. 22:21
СКА начал 2017 год с двух поражений: Динамо Мн – СКА 5-4 ; Йокерит – СКА 3-2 ))) Ребята, прежде чем писать, поглядите на спортивных сайтах достоверную информацию. А может Вы только сегодня закончили отмечать Новый 2017 Год и не в курсе, что чемпионат КХЛ уже продолжается?
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