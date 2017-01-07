Четыре человека пострадали в столкновении маршрутки и трамвая у «Озерков»

В Петербурге четыре пассажира маршрутного такси попали в больницу из-за неудачного маневра водителя микроавтобуса у станции метро «Озерки».

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, 7 января около 18 часов на пересечении проспекта Энгельса и улицы Сикейроса произошло столкновение маршрутки 123 и трамвая № 9. По предварительной информации, водитель микроавтобуса стал разворачиваться на трамвайных путях, не убедившись в том, что для этого нет препятствий.

В результате столкновения в маршрутном такси пострадали четыре человека, которые в удовлетворительном состоянии были госпитализированы.