Трамп пообещал американцам, что Россия будет уважать США больше, чем сейчас

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что к обострению отношений с Россией стремятся только глупцы, и пообещал, что РФ будет уважать США больше, чем сейчас, когда он вступит в должность.



«Хорошие отношения с Россией — хорошая вещь, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо», — написал Трамп в Twitter в субботу.



Он добавил, что в мире слишком много проблем, чтобы создавать их еще больше. Трамп пообещал американцам, что когда он будет президентом, Россия будет уважать США «гораздо больше, чем сейчас».



«Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира», — предположил он.