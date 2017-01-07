В Турции арестовали уроженцев Чечни за попытку примкнуть к ИГ

В Турции в городе Тартус провинции Мерсин полиция задержала четырех уроженцев Чечни, пытавшихся примкнуть к террористам группировки «Исламское государство» в Сирии, сообщает Anadolu.

Отмечается, что сотрудники управления по борьбе с терроризмом Мерсина получили информацию, что четыре иностранца готовятся выехать в приграничную с Сирией провинцию Хатай, откуда затем планируют перейти на сирийскую территорию и вступить в ряды боевиков.

В результате проведенной операции были задержаны четверо приезжих из Чечни: Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад.