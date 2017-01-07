В Литве из-за нацистского приветствия в эфире закрыли «Угадай мелодию»

Развлекательная программа «Угадай мелодию» на государственном телеканале LRT в Литве закрыта после демонстрации в эфире нацистского приветствия одной из участниц передачи — актрисой литовского театра и кино Астой Баукуте, сообщил в субботу, 7 января, журналистам врио гендиректора канала LRT Римвидас Палецкис.



По его словам, в пятницу вечером во время записи программы «Угадай мелодию» участница Аста Баукуте, угадав песню литовского композитора Симонаса Донсковаса, который является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе. Во время съемки программы ведущие на инцидент не отреагировали, посчитав, что в эфир эти кадры не попадут, так как программа идет в записи.



«Когда я узнал об эпизоде программы «Угадай мелодию» и комментариях, связанных с ним, я посмотрел (эпизод). Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT. Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы. В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT», — сказал журналистам Палецкис.



В субботу утром Баукуте прокомментировала порталу delfi свое поведение. «Если вы ищете на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая», — сказала она порталу. Она также призналась, что удивлена закрытием программы.



Аста Баукуте — актриса литовского театра и кино, общественный и политический деятель. В 2008 году находилась в списках «Восходящей национальной партии Литвы» под руководством Арунаса Валинскаса. За активную творческую работу в театре в 2008 году была награждена министерством культуры Литвы «Золотым сценическим крестом».