Из-за слива жидкости в канализацию затопило Московское шоссе

В Петербурге участок Московского шоссе в субботу, 7 января, затопило из-за слива жидкости в канализацию.

На Московском шоссе произошел несанкционированный слив жидкости в канализационную сеть. Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», причиной стало проведение работ по прокладке сетей закрытым способом сторонней организацией. Сейчас сотрудники ГУП промывают участок и ликвидируют последствия слива.

Отключения воды в окрестных домах не проводилось, движение транспорта не ограничено.