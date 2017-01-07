Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

Президент России Владимир Путин встретился с новгородскими рыбаками, в сентябре накормившими ухой его и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Президент России Владимир Путин встретился с рыбаками, с которыми он и премьер-министр Дмитрий Медведев познакомились в ходе сентябрьского визита в Новгородскую область. Тогда президента и премьера угостили ухой и Медведев посетовал, что ему не досталось ни одного куска рыбы, хотя похвалил блюдо.

Пресс-служба Кремля рассказала, что в этот раз президент навестил старых знакомых после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре. Ухи не подавали, и Владимир Путин поговорил с рыбаками за чашкой чая. На встрече обсуждали улов минувшего года, который, по словам рыбаков, оказался меньше ожидаемого из-за рано вставшего на Ильмене льда. Президенту рассказали про мерёжный вид лова рыбы и пригласили приехать на рыбалку весной, чтобы увидеть его своими глазами. «И уху сварим, как в прошлый раз. Уха была хорошая», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. В финале встречи глава государства поблагодарил рыбаков за поддержку и заявил, что новый, 2017 год будет лучше предыдущего.

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — сказал президент.