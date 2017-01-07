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07.01.2017 16:40

Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи [с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик] в Минске, а также собранные мной после моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время», — сообщила она.

30 декабря 2016 года Савченко заявила, что намерена вновь встречаться с лидерами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким, но уже не в Минске, а «в Луганске или Донецке, а потом — в Киеве». 27 декабря они передали депутату в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин.

Днем ранее Служба безопасности Украины допросила Савченко в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства ДНР и ЛНР.

7 декабря в Минске парламентарий провела переговоры с Захарченко и Плотницким. По словам депутата, стороны обсудили вопрос обмена пленными. Глава ЛНР, со своей стороны, подчеркнул, что беседу считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады «должны видеть и слышать голос, понимание ситуации» со стороны республик Донбасса.

Источник: Лента.ру


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