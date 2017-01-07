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07.01.2017 16:03

«Северный поток» загружен на 10 процентов выше проектной мощности

«Газпром» три дня подряд фиксирует новый рекорд объемов поставок газа по «Северному потоку» на уровне 165,5 миллиона кубометров в сутки, говорится в сообщении компании.

«В условиях повышенного спроса на газ в Европе «Газпром» три дня подряд — 4, 5 и 6 января — фиксирует новый рекордный объем поставки газа по «Северному потоку» – 165,2 миллиона кубических метров в сутки"‎, — говорится в сообщении.

‎"С начала 2017 года суточный объем экспорта газа по газопроводу вырос. 1 января он впервые достиг 160,75 миллиона кубических метров в сутки. 2, 3 и 4 января этот показатель ежедневно увеличивался — поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 миллиона кубических метров в сутки», — отмечается в сообщении.

«В настоящее время объем загрузки «Северного потока» в пересчете на год на 10% превышает проектные объемы газопровода. Европейские потребители выбирают его за высокую надежность транспортировки газа. Это не только бестранзитный газопровод, напрямую соединяющий газотранспортные системы России и Европы, но и, что очень важно, газопровод современный и высокотехнологичный. Он десятилетиями будет гарантированно обеспечивать Европу российским газом. Такими же преимуществами будет обладать и «Северный поток — 2», — цитирует пресс-служба компании председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Источник: РИА Новости


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