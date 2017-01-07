Экспресс-посылки затормозились на таможне

Ужесточение требований ФТС к оформлению международных посылок с 1 января блокировало работу логистических операторов экспресс-доставки.

Не успели россияне обрадоваться решению «Почты России» не отправлять все незарегистрированные иностранные посылки с 1 января в город Мирный, как их ждал очередной сюрприз. Те, кто решил подстраховаться, и доверил доставку коммерческих операторам, к примеру SPSR, Pony Express и Boxberry, не могут получить свой заказ более недели и выливают в социальные сети потоки жалоб. Иностранные интернет-магазины отказываются от услуг сервисов экспресс-доставки, оставляя в качестве единственной альтернативы «Почту России».

Судя по всему, изменение требований ФТС стали для логистических компаний такими же внезапными, как для их клиентов. К примеру, сервис доставки Boxberry, специализирующийся на доставке заказов из зарубежных интернет-магазинов, 5 января затребовал у своих клиентов «так быстро, как это возможно» предоставить им скан-копию паспорта – главной станицы и страницы с пропиской. Как пояснил оператор на своем сайте, это стало необходимо с 1 января 2017 года «для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы».

На странице Boxberry «ВКонтакте» пользователи жалуются, что личный кабинет, куда предлагалось загрузить скан паспорта, перестал работать из-за резко возросшей нагрузки, с перебоями работает и колл-центр. Получатели, которым все-таки удалось узнать статус своих заказов, обнаружили, что те зависли на таможне еще до Нового года. «Почтой России» пришло бы и то быстрее», – сетуют они.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие логистические операторы. Так, по словам клиентов сервиса Pony Express, колл-центр компании в последние дни лихорадочно обзванивал своих клиентов и просил их отправить ксерокопию паспорта на электронную почту. В социальных сетях также можно найти многочисленные жалобы на срыв сроков доставки.

Компания SPSR, партнер китайской онлайн-площадки AliExpress, на своей странице уведомила клиентов о том, что с Нового года «для процедуры таможенной очистки посылок в индивидуальном порядке запрашиваются копии паспортов получателей на бумажных носителях» и предложила выяснять дальнейшую информацию по телефону.

На странице «ВКонтакте» оператора DPD жалоб нет, но есть сообщение от 3 января с просьбой направлять претензии с помощью формы обратной связи и предупреждением, что «комментарии оффтоп и с содержанием нецензурной лексики будут удалены».

На сайте таможни уведомлений об изменении регулирования оформления международных экспресс-посылок нет. «Фонтанка» запросила комментарии у ФТС, однако на момент публикации разъяснения не поступили. Впрочем, судя по сообщениям самих логистов, речь идет не о новых правилах как таковых, а об ужесточении трактовки действующих норм.

К примеру, SPSR в разделе часто задаваемых вопросов на своем сайте сообщает, что для прохождения заказа через таможню необходимо указывать данные о получателе, в том числе и сведения о подтверждающем личность документе. Такие требования содержатся в приказе ФТС «О совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых перевозчиками». Однако если ранее у клиентов запрашивались сами данные, то теперь потребовалась и копия паспорта.

Получить комментарии от служб доставки относительно того, какой объем посылок скопился на таможне и получат ли клиенты компенсацию за растянувшееся ожидание, не удалось. В техподдержке Boxberry клиентам сообщили, что рассчитывают обработать поступившие сканы паспортов до 10 января и пообещали, что зависнувшие на таможне посылки не будут уходить обратно отправителю еще в течение недели.

Впрочем, новые требования ФТС вызывают у покупателей интернет-магазинов много вопросов. К примеру, насколько безопасно предоставлять скан-копию паспорта компании, которая не является оператором персональных данных. В едином реестре таких операторов на сайте Роскомнадзора из перечисленных выше сервисов «Фонтанке» удалось найти только SPSR. В Boxberry подтвердили, что компания не имеет права работать с персональными данными, однако пообещали клиентам уничтожить информацию после использования. Тем не менее, многие пользователи в соцсетях заявляют о намерении отказаться от услуг экспресс-операторов из-за опасения утечек.

Ужесточение требований таможни также привело к тому, что ряд иностранных интернет-магазинов вовсе отказались от экспресс-доставки в Россию. К примеру, вчера, 6-го ноября, китайская площадка AliExpress сообщила, что отключает эту опцию «до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России».

Британский Asos также приостановил экспресс-доставку товаров в Россию. В сообщении на сайте компании это «непростое решение» объясняется «обновлением системы». Впрочем, компания обещает включить опцию, когда будут улажены «все технические вопросы». Впрочем, компания подчеркивает, что услуга обычной доставки, то есть с помощью «Почты России», по прежнему доступна.

Между тем, новшества ФТС на деятельности последней не отразятся: «Почта России», являясь почтовой службой, не запрашивает информацию о паспортных данных. В пресс-службе самой «Почты России» подтвердили, что ее работа, равно как и подразделения EMS, отвечающего за экспресс-доставку, осуществляется в «обычном режиме».

По предварительной оценке Национальной ассоциации дистанционной торговли, в 2016 году занимающиеся доставкой компании (кроме "Почты России") перевезли более 20 млн интернет-посылок из-за рубежа, что составляет 7-10% всего рынка трансграничной торговли. Причем, несмотря на дороговизну услуги (к примеру, у магазина Asos стоимость экспресс-доставки составляет 1500 рублей против 200 рублей обычной) доля по сравнению с 2015 годом выросла в два раза.

Ужесточение требований без предварительного уведомления может быть своего рода стресс-тестом для сервисов доставки, считает глава НАДТ Александр Иванов. «Однако в чем суть такого эксперимента, сказать сложно», – добавляет он. По мнению эксперта, требование предоставлять ксерокопию паспорта, пусть даже не в бумажном, а электронном графическом виде, лишено практического смысла и единственным следствием может быть замедление обработки посылок и увеличение расходов на их обслуживание. Это, скорее всего, приведет, к потере доли рынка экспресс-операторами в пользу «Почты России».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»