Пожилая петербурженка «проверила» счётчики за 49 тысяч

Пожилая петербурженка накануне Рождества «проверила» счетчики в квартире за полсотни тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что 6 января в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, которая легкомысленно впустила в свою квартиру на Полюстровском проспекте неизвестного мужчину. Злоумышленник усыпил бдительность потерпевшей рассказом про необходимость проверки счетчиков и похитил у нее 49 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о краже.