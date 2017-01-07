По факту гибели трех человек при пожаре в московской гостинице возбудили дело

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели трех человек во время пожара на северо-востоке Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По факту гибели троих человек на пожаре на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении.

В то же время источник в правоохранительных органах добавил, что на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, но ликвидация пожара продолжается и до его полного завершения произвести первичные следственные действия невозможно.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили тела еще двух человек под завалами в горевшей гостинице на северо-востоке Москвы.