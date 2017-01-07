Стали известны подробности аварии с «Ламборгини» на ЗСД

Стали известны подробности аварии с участием суперкара «Ламборгини», который около полудня 7 января въехал в самосвал на Западном скоростном диаметре.

Как стало известно «Фонтанке», машина принадлежит компании, которая до 2016 года была зарегистрирована в Севастополе, а затем перебазировалась в Петербург. В настоящий момент фирма находится в состоянии банкротства. За рулём «Ламборгини» находился 50-летний мужчина из Москвы.

Напомним, что ДТП произошло на 44-м километре ЗСД в Курортном районе. По предварительной информации, никто не пострадал.