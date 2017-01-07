В офисе Iraq Airlines в Баку убили сотрудника

В азербайджанском Баку в офисе Iraq Airlines произошла стрельба, в результате убит сотрудник. Об этом сообщает агентство Report.

Сотрудника застрелил неизвестный мужчина среднего возраста. По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почте. Хатаинская районная прокуратура проводит расследование по факту произошедшего.

По данным агентства АРА, инцидент произошел в бакинском бизнес-центре Dəmirci Tower, на третьем этаже здания, где находится офис Iraq Airlines. В результате выстрела из ружья марки винчестер был убит житель Баку 1993 года рождения. По подозрению в убийстве задержан местный житель 1989 года рождения.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.