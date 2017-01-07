В честь Рождества зажгли Ростральные колонны

В полдень 7 января в честь Рождества в Петербурге зажгли факелы на Ростральных колоннах.

Как сообщили в пресс-службе компании ГРО «ПетербургГаз», специалисты следят за сохранностью Ростральных колонн и отвечают за стабильную работу системы розжига, запальных устройств и газогорелочного оборудования. Пламя на колоннах, которые являются одним из главных символов Петербурга, загорается несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и по особым случаям.

Ростральные колонны появились на Стрелке Васильевского острова в 1810 году. Внутри находятся винтовые лестницы, которые ведут на верхние смотровые площадки с чашами-светильниками на металлических треногах. В чашах жгли конопляное масло, дающее огромный огненный столб – он указывал кораблям путь в ночное время или днем при плохой видимости. В 1896 году к светильникам подвели электричество.

23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглись газовые факелы.