Аэропорт Симферополя задерживает рейсы из-за тумана

Плохая видимость (туман) стала причиной задержки прилета нескольких рейсов в аэропорту Симферополя, аэропорт работает по фактической погоде.



6 и 7 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением Средиземноморского циклона, который принес потепление и обильные дожди с ветром. Согласно прогнозу, уже сегодня на Крым надвигается похолодание: в воскресенье на полуострове установится холодная погода с минусовыми показателями температур.



«Из-за погодных условий (плохая видимость) на данный момент задерживается прием шести рейсов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Аэропорт работает по фактической погоде. Когда синоптики будут давать «окна», самолеты будут вылетать в пункт назначения», — сказал РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.



Соответственно, задерживается вылет пассажиров из Симферополя тех рейсов, которые пока в Крым не вылетели или находятся в пути, сказали в аэропорту. Согласно расписанию, 7 января в аэропорту Симферополя должны совершить посадку более 30 рейсов.