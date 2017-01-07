Фонтан во Всеволожске спровоцировала полыхающая баня
Фонтан, забивший из-под земли на улице города Всеволожска Ленинградской области, произошел из-за повреждения пожарного гидранта, который четыре часа использовался для тушения бани.
Фонтан, забивший из-под земли на улице города Всеволожска Ленинградской области, произошел из-за повреждения пожарного гидранта, который четыре часа использовался для тушения бани.
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