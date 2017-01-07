Рождественская ночь в столице стала самой холодной за последние 120 лет

Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась не только самой холодной ночью этой зимы, но и установила рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».



«В Москве на ВДНХ было -29,9 градуса. А по области самой низкой температурой было -33,4 градуса и в Клину, и в Дмитрове», — сказал специалист центра.



По данным «Фобоса», уже в воскресенье в столице будет наблюдаться незначительное повышение температуры, в целом же теплеть будет на протяжении всей будущей недели.



«Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная (абсолютный рекорд. — Прим. ред.), наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было -35 градусов», — добавили в погодном центре.