WikiLeaks раскритиковала доклад разведки США о кибератаках

WikiLeaks высмеяла источники информации, на которых строится доклад американской разведки о вмешательстве России в выборы в США.

"В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов", — иронизирует организация.

Так WikiLeaks прокомментировала абзац, в котором говорится, что авторы документа занимались анализом поведения "лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и прокремлевских пользователей в социальных сетях".

Ранее американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве Москвы" в президентскую кампанию. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание повлиять на прошедшие выборы. Также значительный раздел документа под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT.