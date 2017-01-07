В больнице на Вавиловых скончался мужчина с обморожением

Пожилого мужчину с обморожением нашли в нескольких шагах от входа в городскую больницу № 3 в Петербурге. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

Как стало известно «Фонтанке», 57-летнего мужчину нашли без сознания на территории городской больницы № 3 на улице Вавиловых 6 января около 11.20. По предварительной информации, врачи поставили пациенту диагноз — обморожение обеих рук.

Мужчину поместили в реанимацию, где около 14 часов он скончался.