Вылет из Пулково в Белгород задержан более чем на сутки

Рейс авиакомпании «Комиавиатранс» из Пулково в Белгород задержан более чем на сутки. Как сообщает читатель «Фонтанки», вылет, который должен был состояться 6 января в 6 утра, был перенесен «за несколько минут до вылета» на 4 утра 7 января, а затем на 17.00.

Как рассказали в «Комиавиатранс», причиной задержки стала плохая погода в Белгороде. «До 3 ночи ждали, что она улучшится, но в итоге было решено перенести рейс», – пояснили в справочной службе.