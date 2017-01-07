Четверо в масках совершили налёт на продуктовый магазин в Петербурге

В Петербурге из магазина на улице Кузнецова четверо разбойников унесли выручку, продукты и алкоголь.

Как стало известно «Фонтанке», нападение на продуктовый магазин «24 часа» на улице Кузнецова произошло 6 января около 5 утра. По предварительной информации, четверо мужчин в масках ворвались в магазин. Под угрозой ножа они заставили продавца открыть кассовый аппарат и забрали оттуда выручку — 40 тысяч рублей. Помимо этого налетчики похитили с витрины продукты питания и алкоголь, а также два мобильных телефона кассира.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162 (разбой) УК РФ.