Один человек погиб в пожаре в Ломоносове

Тело мужчины нашли на пожарище в Ломоносове, где горел частный дом.

Как стало известно «Фонтанке», возгорание в Ломоносове на улице Жоры Антоненко произошло в ночь с 5 на 6 января. Горел кирпичный дом с деревянной мансардой, разделенный на две половины. Пожар произошел в части дома, сдаваемой в наем иностранным рабочим. Из дома пожарные эвакуировали двух граждан Узбекистана, 23 и 24 лет.

Около 2.30 ночи 6 января во время разбора горевших конструкций в помещении нашли тело мужчины, предположительно 24-летнего гражданина Беларуси.