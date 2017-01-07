В Красногвардейском районе украли инструменты на миллион

Воры проникли в магазин строительных инструментов в Красногвардейском районе Петербурга через подвал и забрали инструментов на миллион рублей.

Как стало известно «Фонтанке», директор магазина стройинструментов, расположенного на улице Александра Ульянова, обратился в полицию Красногвардейского района 6 января около 23.55. По предварительной информации, воры проникли в магазин в период с 18 часов тридцатого декабря 2016 года по 10.30 утра 5 января этого года через люк в подвальном помещении магазина. Злоумышленники забрали 85 единиц товаров, среди которых были шлифовальные машинки, лобзики, рубанки, пилы, дрели. Сумма ущерба составила 990 тысяч рублей.

По заявлению ведется проверка.