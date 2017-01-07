Еще
13:54 07.01.2017
Пришлите свою новость!
13:52
На дорогах Финляндии гололед
13:40
Рыболовецкое судно, пропавшее возле Усть-Луги, пока найти не удалось
13:25
На ЗСД суперкар приехал в самосвал
13:13
В Петербурге потеплеет до минус пяти
12:59
В честь Рождества зажгли Ростральные колонны
12:51
Аэропорт Симферополя задерживает рейсы из-за тумана
12:42
Легковушка, съезжая с Литейного моста, упала на тротуар
12:34
Фонтан во Всеволожске спровоцировала полыхающая баня
12:25
Рождественская ночь в столице стала самой холодной за последние 120 лет
12:12
В Ефимовском 36-градусный мороз перекрыл воду в трубах
12:02
WikiLeaks раскритиковала доклад разведки США о кибератаках
11:54
В больнице на Вавиловых скончался мужчина с обморожением
11:44
Вылет из Пулково в Белгород задержан более чем на сутки
11:34
В рождественскую ночь на станции «Невский проспект» нашли пассажира без сознания
11:24
Четверо в масках совершили налёт на продуктовый магазин в Петербурге
11:13
Один человек погиб в пожаре в Ломоносове
11:05
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,9
10:51
Петербург встретил Рождество
10:48
Разбойник с пистолетом навестил салон связи в Кудрово
10:40
В Красногвардейском районе украли инструменты на миллион
10:30
В Петербурге задержали двух лжеминеров
10:20
Три федеральные трассы в Ленобласти ограничили дорожники
10:10
Сорок шесть человек в течение трех часов тушили пожар на Кондратьевском
10:00
Погибшая в Комарово девушка не услышала электричку из-за наушников
01:26
На Соборной площади пройдут Рождественские гулянья
00:33
В Пулково взрывотехники приехали за лишней сумкой
06/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 7 января
06/01
На Невском путепроводе легковушки столкнулись лоб в лоб
06/01
Юную девушку в Комарово сбила «Ласточка»
06/01
Из-за пожара пришлось перекрыть Рижский проспект
06/01
"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
06/01
В Ушаках «Сапсан» насмерть сбил человека
06/01
В центре Петербурга пятиэтажный дом превратился в парную
06/01
МЧС: В ночь перед Рождеством в Петербурге до минус 20
06/01
Минкульт: "Викинг" за первую неделю проката собрал 735 млн рублей
06/01
В Архангельске из-за сильных морозов треснул недавно отремонтированный мост
06/01
Состояние россиян, пострадавших в ДТП в Эстонии, продолжает оставаться тяжелым
06/01
В Ленобласти ожидается до минус 36
06/01
На "Торфяновке" на въезд в РФ из Финляндии стоят 500 машин
06/01
Полтавченко и Макаров посетили частный дом престарелых под Петербургом
06/01
AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
06/01
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы
06/01
Украина из-за морозов резко увеличила отбор газа
06/01
В Петербурге боец Росгвардии выстрелил себе в лицо
06/01
Трое россиян пострадали в ДТП, возвращаясь из Таллина в Петербург
06/01
Россияне за год получили от финских пограничников 2,5 тыс. штрафов
06/01
Наезд трактора на женщину на парковке «Лондон Молл» попал на камеру
06/01
В Ленобласти доказали, что пить пять дней опасно
06/01
33 заключенных найдены мертвыми в тюрьме в Бразилии
06/01
Три тысячи полицейских Петербурга и Ленобласти выйдут на улицу в Рождество
06/01
Дутерте разрешил флоту России швартоваться на Филиппинах в любое время
06/01
Лицом косметики Maybelline стал мужчина
06/01
В белорусском монастыре рассказали о предполагаемом убийце настоятельницы
06/01
В Минобороны назвали сроки перехода Ракетных войск на цифровые технологии
06/01
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Волка
06/01
Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей
06/01
Ученые выяснили, пережил бы Индиана Джонс ядерный взрыв или нет
06/01
У моряков корабля, затонувшего в Финском заливе, - восемь детей
06/01
Легковая машина на Бутлерова загорелась на ходу
06/01
Швейцарскую «дочку» «Роснефти» обвинили в незаконной сделке с Венесуэлой
06/01
Лыжник Устюгов в пятый раз подряд победил на «Тур де Ски»
06/01
Пропавшее в Усть-Луге судно ищут 350 человек
06/01
На Невском путепроводе случилось четыре ДТП
06/01
Жителей дома на Каменноостровском третий день заливает после пожара
06/01
В Назии второй день замерзает тысяча человек
06/01
"Адмирал Кузнецов" уходит из зоны сирийского конфликта
06/01
В Белоруссии убита настоятельница женского монастыря
06/01
В Финляндии установлен рекорд зимы по импорту электричества из России
06/01
Пожар в медклинике тушили на Васильевском острове
06/01
Мужчина, найденный с переохлаждением на Софийской, умер в больнице
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
07.01.2017 10:30

В Петербурге задержали двух лжеминеров

Дважды за сутки полиция проверяла сообщения о грядущих взрывах, но находила лишь петербуржцев на взводе.

Как стало известно «Фонтанке», анонимное сообщение от жителя Невского района поступило 6 января около 7 утра в единую службу спасения «112». Мужчина сообщил, что у него есть две гранаты и он собирается их взорвать. Анонима быстро вычислили — им оказался житель дома на Искровском проспекте. Он был задержан. В доме и его квартире полицейские провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Следующий звонок с ложным сообщением о грядущем взрыве поступил в единую службу «112» в 14.50. Звонивший мужчина заявил, что из-за того, что в его доме до сих пор не включили газ, он взорвет соседний. Анонима вычислили. Им оказался 67-летний житель Красного Села. Он задержан. Полицейские провели осмотр: взрывчатых веществ и взрывных устройств также не обнаружили


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На ЗСД суперкар приехал в самосвал
Аэропорт Симферополя задерживает рейсы из-за тумана
Фонтан во Всеволожске спровоцировала полыхающая баня
В больнице на Вавиловых скончался мужчина с обморожением
Вылет из Пулково в Белгород задержан более чем на сутки
В рождественскую ночь на станции «Невский проспект» нашли пассажира без сознания
Четверо в масках совершили налёт на продуктовый магазин в Петербурге
Один человек погиб в пожаре в Ломоносове
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,9
Разбойник с пистолетом навестил салон связи в Кудрово
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербург встретил Рождество

скриншот видео с сайта youtube.com

Наезд трактора на женщину на парковке «Лондон Молл» попал на камеру

читатель

Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

скриншот с сайта instagram.com

В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой

Скайп предсказали в СССР 57 лет назад

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.