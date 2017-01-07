Петербург встретил Рождество
В главном храме Северной столицы – Казанском кафедральном соборе — прошло ночное рождественское богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На богослужении присутствовал губернатор города Георгий Полтавченко.
Большинство служб в петербургских храмах началось в 23.00 6 января. В ряде храмов начало служения было намечено на ранее утро 7 января.
Утренняя литургия прошла и в Исаакиевском соборе, собрав несколько сотен верующих.
Справка:
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января) по юлианскому календарю. Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая церковь — 25 декабря по григорианскому календарю. Древние восточные церкви — 6 января.