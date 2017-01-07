Петербург встретил Рождество

В ночь на 7 января православные отметили праздник Рождества Христова. В храмах Петербурга собрались тысячи горожан.

В главном храме Северной столицы – Казанском кафедральном соборе — прошло ночное рождественское богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На богослужении присутствовал губернатор города Георгий Полтавченко.

Большинство служб в петербургских храмах началось в 23.00 6 января. В ряде храмов начало служения было намечено на ранее утро 7 января.

Утренняя литургия прошла и в Исаакиевском соборе, собрав несколько сотен верующих.