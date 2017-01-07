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07.01.2017 10:51

Петербург встретил Рождество

В ночь на 7 января православные отметили праздник Рождества Христова. В храмах Петербурга собрались тысячи горожан.
Петербург встретил Рождество

В главном храме Северной столицы – Казанском кафедральном соборе — прошло ночное рождественское богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На богослужении присутствовал губернатор города Георгий Полтавченко.

Петербург встретил Рождество

Большинство служб в петербургских храмах началось в 23.00 6 января. В ряде храмов начало служения было намечено на ранее утро 7 января.

Утренняя литургия прошла и в Исаакиевском соборе, собрав несколько сотен верующих. 

Справка:

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января) по юлианскому календарю. Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая церковь — 25 декабря по григорианскому календарю. Древние восточные церкви — 6 января.


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