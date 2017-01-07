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07.01.2017 00:33

В Пулково взрывотехники приехали за лишней сумкой

Взрывотехников ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии вызвали в Пулково из-за найденной в самолёте, прилетевшем из Москвы неучтенной сумки. 

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, 6 января около 20.15 для обследования сумки,  находившейся в багажом отделении пассажирского авиалайнера, прибывшего из аэропорта Шереметьево в 19-45. Далее самолёт должен был лететь в Казань.

После того как все пассажиры прилетевшего из Москвы авиарейса покинули борт самолета, рабочие при разгрузке обнаружили лишнюю немаркированную сумку и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что содержимое сумки не несёт опасности для жизни и здоровья персонала и пассажиров аэропорта. Взрывчатых веществ не обнаружено, внутри оказались личные вещи и продукты.

По данным "Фонтанки", установлено, что сумку на борт загрузили в Сочи сотрудники аэропорта, чтобы ее в Казани получил коллега.


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