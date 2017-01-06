Юную девушку в Комарово сбила «Ласточка»
Транспортная полицию проводит проверку по факту гибели девушки под колесами электропоезда в Комарово.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, трагедия произошла у железнодорожной станции в Комарово 6 января около 17.15. По предварительной информации, девушка в возрасте 17 лет вышла из-за платформы и ее сбила «Ласточка» – электропоезд, который курсирует между Петербургом и Выборгом.
От полученных травм она скончалась.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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