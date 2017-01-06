Юную девушку в Комарово сбила «Ласточка»

Транспортная полицию проводит проверку по факту гибели девушки под колесами электропоезда в Комарово.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, трагедия произошла у железнодорожной станции в Комарово 6 января около 17.15. По предварительной информации, девушка в возрасте 17 лет вышла из-за платформы и ее сбила «Ласточка» – электропоезд, который курсирует между Петербургом и Выборгом.

От полученных травм она скончалась.

На месте работает следственно-оперативная группа.