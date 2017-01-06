Еще
20:44 06.01.2017
Пришлите свою новость!
20:40
Юную девушку в Комарово сбила «Ласточка»
20:37
Из-за пожара пришлось перекрыть Рижский проспект
20:33
"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
20:20
В Ушаках «Сапсан» насмерть сбил человека
20:12
В центре Петербурга пятиэтажный дом превратился в парную
19:39
МЧС: В ночь перед Рождеством в Петербурге до минус 20
19:23
Минкульт: "Викинг" за первую неделю проката собрал 735 млн рублей
19:15
В Архангельске из-за сильных морозов треснул недавно отремонтированный мост
18:58
Состояние россиян, пострадавших в ДТП в Эстонии, продолжает оставаться тяжелым
18:25
В Ленобласти ожидается до минус 36
18:16
На "Торфяновке" на въезд в РФ из Финляндии стоят 500 машин
18:11
Полтавченко и Макаров посетили частный дом престарелых под Петербургом
17:37
AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
17:25
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы
17:17
Украина из-за морозов резко увеличила отбор газа
17:05
В Петербурге боец Росгвардии выстрелил себе в лицо
16:41
Трое россиян пострадали в ДТП, возвращаясь из Таллина в Петербург
16:27
Россияне за год получили от финских пограничников 2,5 тыс. штрафов
16:18
Наезд трактора на женщину на парковке «Лондон Молл» попал на камеру
16:16
В Ленобласти доказали, что пить пять дней опасно
16:07
33 заключенных найдены мертвыми в тюрьме в Бразилии
15:58
Три тысячи полицейских Петербурга и Ленобласти выйдут на улицу в Рождество
15:44
Дутерте разрешил флоту России швартоваться на Филиппинах в любое время
15:33
Лицом косметики Maybelline стал мужчина
15:23
В белорусском монастыре рассказали о предполагаемом убийце настоятельницы
15:15
В Минобороны назвали сроки перехода Ракетных войск на цифровые технологии
15:07
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Волка
14:56
Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей
14:46
Ученые выяснили, пережил бы Индиана Джонс ядерный взрыв или нет
14:33
У моряков корабля, затонувшего в Финском заливе, - восемь детей
14:22
Легковая машина на Бутлерова загорелась на ходу
14:14
Швейцарскую «дочку» «Роснефти» обвинили в незаконной сделке с Венесуэлой
14:09
Лыжник Устюгов в пятый раз подряд победил на «Тур де Ски»
13:57
Пропавшее в Усть-Луге судно ищут 350 человек
13:44
На Невском путепроводе случилось четыре ДТП
13:36
Жителей дома на Каменноостровском третий день заливает после пожара
13:22
В Назии второй день замерзает тысяча человек
13:13
"Адмирал Кузнецов" уходит из зоны сирийского конфликта
13:04
В Белоруссии убита настоятельница женского монастыря
12:57
В Финляндии установлен рекорд зимы по импорту электричества из России
12:48
Пожар в медклинике тушили на Васильевском острове
12:46
Мужчина, найденный с переохлаждением на Софийской, умер в больнице
12:36
Рубль укрепился на открытии торгов
12:23
«Ленэнерго» подготовилось к погодным неприятностям
12:12
Девятнадцатилетнюю изнасиловал и ограбил знакомый под Зеленогорском
12:03
Задержанному за блокировку ЗСД грозит 15 суток
11:57
Троих интуристов обокрали в Петербурге
11:45
В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц с игрушками
11:31
Lux Express: Пассажиры больше не переходят границу пешком
11:27
Мужчина упал с четвертого этажа на Звенигородской
11:22
Три автобуса сгорели на Стачек
11:11
Сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале молодежного чемпионата мира
10:57
Три женщины обокрали «Дом Лаверна» на сто тысяч
10:47
CNN сообщил о выявлении спецслужбами США посредников между Россией и WikiLeaks
10:36
Грабитель с молотком отправил в больницу двух человек в Пушкине
10:24
Пожар в Ленобласти осиротил двух детей
10:17
Авиакомпания Interjet возвращает в эксплуатацию самолеты SSJ-100
10:09
Пьяную женщину сняли спасатели со льда Невы
10:03
Магазин сети «Фермер» сгорел в Выборгском районе Петербурга
02:05
В «Битве оркестров» сойдутся рок, классика и экспериментальная музыка
05/01
Обама получил доклад разведки США о "вмешательстве России в выборы"
05/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 6 января
05/01
Кадыров: Чечня ждет до 100 тысяч туристов в 2017 году
05/01
Порошенко отказался идти на «украинский ланч» в Давосе
05/01
СМИ: Мирзаев опознал нападавших на него
05/01
Задержан один участник акции Объединения перевозчиков России на ЗСД
05/01
Российская биатлонистка будет выступать за Южную Корею
05/01
Разведка США обвинила Кремль в причастности к кибератакам
05/01
В Кудрово жалуются на холодные батареи
05/01
Роспотребнадзор не обнаружил повышенной концентрации сероводорода в Москве
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
06.01.2017 20:40

Юную девушку в Комарово сбила «Ласточка»

Транспортная полицию проводит проверку по факту гибели девушки под колесами электропоезда в Комарово.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, трагедия произошла у  железнодорожной станции в Комарово 6 января около 17.15. По предварительной информации, девушка в возрасте 17 лет вышла из-за платформы и ее сбила «Ласточка» – электропоезд, который курсирует между Петербургом и Выборгом.

 От полученных травм она скончалась.

 На месте работает следственно-оперативная группа.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Юную девушку в Комарово сбила «Ласточка»
В Ушаках «Сапсан» насмерть сбил человека
В Архангельске из-за сильных морозов треснул недавно отремонтированный мост
Состояние россиян, пострадавших в ДТП в Эстонии, продолжает оставаться тяжелым
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы
В Петербурге боец Росгвардии выстрелил себе в лицо
Трое россиян пострадали в ДТП, возвращаясь из Таллина в Петербург
В Ленобласти доказали, что пить пять дней опасно
33 заключенных найдены мертвыми в тюрьме в Бразилии
В белорусском монастыре рассказали о предполагаемом убийце настоятельницы
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Наезд трактора на женщину на парковке «Лондон Молл» попал на камеру

читатель

Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

скриншот с сайта instagram.com

В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой

Best [Фонтанка.Офис] 2016

архив "ДП",Коньков Сергей

Что случилось с архитектурой в 2016-м?

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.