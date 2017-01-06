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06.01.2017 20:33

"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино

"Союзмультфильм" планирует снять продолжение своих знаменитых картин – цикла о Простоквашино, дилогии "Малыш и Карлсон" и "Котенка с улицы Лизюкова". Об этом 6 января сообщает министерство культуры.

В настоящее время мультфильмы находятся в стадии pre-production, поскольку "все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов". Переезд в новое здание на улице Академика Королева проходит с декабря и продлится 2-3 месяца.

Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса студии предстоит создать центр российский анимации.

"Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы "Союзмультфильм" не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях", – заметил он.


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