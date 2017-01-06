В Ушаках «Сапсан» насмерть сбил человека
В Тосненском районе Ленинградской области рядом с железнодорожной станцией Ушаки под колёсами скоростного поезда «Сапсан» погиб мужчина.
Подробности читайте на 47news.
В Тосненском районе Ленинградской области рядом с железнодорожной станцией Ушаки под колёсами скоростного поезда «Сапсан» погиб мужчина.
Подробности читайте на 47news.
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.