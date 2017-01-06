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06.01.2017 20:12

В центре Петербурга пятиэтажный дом превратился в парную

В двадцатиградусный мороз подъезды в жилом доме на улице Черняховского, 11, превратились в «баню». Аварийные службы предложили жильцам «не париться» и подождать до начала рабочей недели.
В центре Петербурга пятиэтажный дом превратился в парную
Читатель "Фонтанки" Юлия

Как сообщила «Фонтанке» жительница дома Юлия, «жуткое парение» началось сутки назад. «Пар стоит до четвертого этажа, люди в квартирах на первом этаже задыхаются, в квартирах выше – сильный запах. В аварийной службе  управляющей компании нам  отвечают, что мы надоели, и что к нам уже выезжали», – сообщает Юлия.

Многоквартирный пятиэтажный дом на улице Черняховского, 11, обслуживает УК «ЖКС 2 Центрального района».  Специалист аварийной службы компании раздраженно подтвердил «Фонтанке», что жильцы дома уже обращались с заявкой.

 «Аварийной ситуации там на данный момент нет, на 9 января назначена откачка подвала. Жильцы дома об этом уведомлены.  Действительно, проблема есть: подвал в доме высотой всего один метр, трубы размещены очень низко», – сообщили в аварийной службе УК. За более подробной информацией аварийный диспетчер посоветовал обращаться к  старшему мастеру, которого можно найти только в рабочее время. Правда, спустя буквально пару минут после разговора диспетчер УК перезвонил корреспонденту «Фонтанки» и заявил, что планы управляющей организации относительного данного дома изменились. «Работы по откачке подвала начнутся уже завтра. Пока у нас такая информация»,  - пообещал специалист аварийной службы УК «ЖКС 2 Центрального района».

Как уточняют жильцы пятиэтажки на  улице Черняховского, 11,  проблема с парением возникала и ранее. Тогда в УК это объясняли иначе. «На все наши претензии слышали смешное – «это подземные воды». Теперь в минус 20 градусов совсем не забавно. Хочется, чтобы жилищники хоть немного думали о жителях», – резюмирует жительница дома Юлия.

Напомним, весной 2015 года на шестом этаже здания, которое обслуживает данная УК,  обрушился балкон. ЧП произошло на Лиговском проспекте, 63.  Обошлось без жертв.


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