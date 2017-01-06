МЧС: В ночь перед Рождеством в Петербурге до минус 20

Главное управление МЧС России по Петербургу дает новый прогноз о понижении температуры в Северной столице в ночь на Рождество.

Как сообщает ведомство со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на 7 января в городе ожидается понижение температуры воздуха до – 20 градусов и ниже.

В ночь с 6 на 7 января в Петербурге, как и по всей стране, пройдут праздничные богослужения в честь православного Рождества Христова. Ранее сообщалось, что безопасность на массовых мероприятиях в городе на Неве и в соседней Ленобласти будут обеспечивать 3 тысячи полицейских.

О том, как правильно гулять в морозную погоду, читайте у наших коллег с портала "Доктор Питер".