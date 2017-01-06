Минкульт: "Викинг" за первую неделю проката собрал 735 млн рублей

В третий день новогодних праздников кинотеатры собрали около 545 миллионов рублей. Лидирует российский фильм «Викинг»: сборы картины за 3 января составили 199-200 миллионов рублей, а всего с момента выхода исторической драмы в прокат за билеты выручено более 735 миллионов рублей. Об этом 6 января сообщает Минкульт.

Российский фильм «Викинг» с участием Данилы Козловского, Максима Суханова и Светланы Ходченковой в первый день 2017 года собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей. На создание фильма режиссера Андрея Кравчука было затрачено свыше миллиарда рублей.

Сюжет картины разворачивается в Древней Руси во времена, предшествующие принятию христианства киевским князем Владимиром.