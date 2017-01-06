Состояние россиян, пострадавших в ДТП в Эстонии, продолжает оставаться тяжелым

Трое россиян, возвращавшихся из Эстонии в Петербург и попавших в аварию на трассе Таллин – Нарва, остаются в больнице. Состояние женщины и ребенка девяти месяцев от роду оценивается как стабильно тяжелое.

В пресс-службе полиции Идаской префектуры Эстонии «Фонтанке» сообщили, что авария произошла 5 января около 13 часов на 110-м км Таллинского шоссе. По первоначальным данным, двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль Infinity выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди транспортным средством. В итоге Infinity задел ехавший навстречу фургон Volkswagen, который, в свою очередь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Toyota. В ДТП пострадал водитель Toyota, мужчина 31 года, и пассажиры – женщина 33 лет с грудничком. Все они доставлены в больницу города Раквере.

К вечеру 5 января женщину перевезли в Северо-Эстонскую региональную больницу и поместили на отделение интенсивной терапии.

Младенец в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в Таллинскую детскую больницу. И также находится на отделении интенсивной терапии. Состояние женщины и ребенка по-прежнему стабильное.

Как сообщили в полиции, подробные обстоятельства ДТП будут выяснены в рамках уголовного делопроизводства.